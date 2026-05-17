Бус се запали на пътя между Монтана и Враца, спрях...

Роналдо се провали и в 13-ия опит да спечели трофей с "Ал Насър", бивш левскар го спря

Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Пристигналият в началото на 2023-а в Саудитска Арабия Кристиано Роналдо се провали и в 13-ия си опит да спечели трофей с "Ал Насър", а заслуга това имаше бившият бразилски ас на "Левски" Уелтън.

Във финала на "Б" групата на азиатската Шампионска лига 41-годишният португалски нападател и съотборниците му паднаха на своя стадион с 0:1 от японския "Гамба" (Осака). Турският нападател Дениз Хумет отбеляза единствения гол в мача в 30-ата мин.

"Ал Насър" не успя да вкара въпреки 20-те си удари, 6 от които точни.

Уелтън се появи на терена като смяна в 70-ата мин.

Тотално разочарованият Роналдо не пожела да участва в церемонията по награждаването, за да получи сребърния се медал.

