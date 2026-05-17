В Германия сигурни, че Нойер ще пази на световното

Мануел Нойер Снимка: Ройтерс

В Германия са сигурни, че 40-годишният Мануел Нойер ще пази на световното това лято.

Първо информацията публикува Sky Sport, а после бе лансирана и от други медии.

Вратарят на "Байерн" приключи кариерата си в бундестима след домашното европейско преди 2 г.

Досега Нойер категорично отхвърляше възможност за завръщане. Според информацията на Sky Sport обаче това вече е уговорено със селекционера Юлиан Нагелсман.

Нойер направи невероятен сезон за "Байерн" и съответно сам предизвика призивите за завръщане.

В квалификациите пази Оливер Бауман от "Хофенхайм". Той обаче е далече от класата на Нойер.

