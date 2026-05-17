Весела Лечева: Не искам да се обръщаме назад, гледаме напред

Това беше тежко, изгубено време за български спорт, каза по bTV Весела Лечева, председател на Българския олимпийски комитет (БОК) за времето на съдебния спор за легитимността на поста. Неотдавна Лечева получи от бившия шеф на БОК Стефка Костадинова пълномощно, с което да управлява до приключване на формалните съдебни процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър.

Днес не трябва да се оплакваме, а да гледаме напред, казала съм че не искам да се обръщам назад, времето ни притиска. Предстои да представим нашия проект за бюджет пред Министерството на младежта и спорта, второ да бъде размразено плащането от МОК, но всичко това ще се случи след официалното вписване на новото ръководство, избрано преди година и месец, каза Весела Лечева. И допълни, че се надява съдебната сага следващите една или две седмици да приключи с формалното вписване в Агенцията по вписванията.