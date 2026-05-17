Шакира ще прави дует с мечока Фози в паузата на финала на световното

Героите от шоуто на мъпетите и тези от улица “Сезам” начело с Голямата птица ще са сред звездите на шоуто на полувремето на финала на световното първенство в Ню Йорк.

Всички герои участваха във видеото, което промотира феерията, която ще бъде направена за първи път по подобие на “Супербоул” - битката за титлата в американския футбол.

67-годишната Мадона ще бъде гвоздеят на програмата. Шакира ще изпее химна на първенството “Дай, дай”.

И двете са участвали в шоуто на “Супербоул”. Мадона бе гвоздеят на програмата през 2012 г., а Шакира бе до Дженифър Лопес през 2020 г. Шакира изпълнява и химна на първенството в Южна Африка преди 16 години.

Говори се, че точно пищната колумбийка ще направи дует с известния мечок Фози.

Шакира изпълнява “Дай, дай” с нигерийския рапър Бърна Бой.

Освен двете мегазвезди участие ще имат звездите на корейския поп BTS. Групата е най-продаваната в историята на Република Корея и се завръща, след като отслужи 3-годишната военна служба.

И разбира се, в историческия момент ще бъде и “Колдплей”.

Футболните запалянковци по света, както и треньорите на някои от водещите отбори са против подобно шоу. Защото, ако се съди по участниците, то със сигурност няма да е 15 минути, колкото е почивката между полувремената.

На Копа Америка през 2024 г. Колумбия и Аржентина почиваха 25 минути заради Шакира, която забавляваше публиката.

Това накара треньора на колумбийците Лозано да заяви, че подобни неща са вредни дори за здравето на играчите, които прекалено изстиват заради по-голямата почивка и реално трябва да им се даде допълнителна загрявка.

Феновете пък са притеснени, че билетите отиват в ръцете на богаташи, които се интересуват само от шоуто, а въобще не им пука кой ще играе на финала.

Както “24 часа” вече писа, до момента рекордът за цена на билет за финала е над 11 милиона долара, като дори мястото е доста неудобно и се намира на горните етажи на стадиона в Ню Йорк. Очаква се той да бъде подобрен до началото на първенството. Мачът за световната титла е на 19 юли, като стадион “МетЛайф” ще бъде прекръстен по изискванията на ФИФА.

