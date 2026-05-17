“Арсенал” дере служителите си за финала в Будапеща

Служителите на “Арсенал” са бесни, след като от клуба им предлагат пакет на стойност от 859 лири за финала на Шампионската лига в Будапеща. В същото време “Пари Сен Жермен” прави всичко безплатно за тези, които работят за него.

Английският клуб обаче дава билет, който не се препродава, и чартър от Лутън. Проблемът е, че се лети в деня на мача на 30 май и се прибираш на 31-и, когато евентуално ще има шампионски парад. И някои от хората трябвало да работят за него.

Заради лошите условия едва около 1/3 от служителите в “Арсенал” са се възползвали от офертата на клуба да отидат до Будапеща. Останалите предлочели да вземат безплатен билет, за да гледат двубоя на клубния стадион “Емирейтс”.

Още преди да е приключило първенството, се разгарят трансферните битки за лятото. “Арсенал” спори с “Манчестър Юнайтед” и “Ливърпул” за полузащитника на “Порто” Виктор Фрохолт. Отделно е набелязан и Матеус Фернандес от изпадащия “Уест Хем”. И там е намесен “Манчестър Юнайтед”.

