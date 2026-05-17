Ейса: Готова съм да спя само по 2 минути заради Григор

Ако трябва да спя само по 2 минути на нощ, но да бъда с Григор, готова съм.

Това заяви Ейса Гонсалес, която си призна, че заради най-добрия български тенисист в историята вече е спортна половинка (използваният термин на английски е WAG - wives and girlfriends, съпруги и приятелки). Мексиканската актриса говори пред “Пийпъл” за отношенията си с Димитров, с когото са заедно от миналата година.

“Постоянно му казвам да не ме нарича по този начин, но като се замисля, май наистина съм такава. Григор е много трудолюбив човек, но това, с което ме плени най-много, беше неговият характер. Той е чудесен човек и съм благодарна на съдбата, че ни срещна. Винаги ще го подкрепям и ще бъда до него”, каза Ейса след премиерата на един от новите си филми в Лос Анджелис.

Тя лети за Париж, за да покрепи Григор на “Ролан Гарос”. Заради серията от загуби (вече 6 поред) той за първи път в кариерата си ще трябва да играе квалификации във втория за сезона турнир от “Големият шлем”.

“Много се вълнувам, защото харесвам сезона на червени кортове. Няма нищо по-хубаво, също така се вълнувам и че наближава “Уимбълдън”. Григор е от хората, които работят здраво, и точно това най-много ми харесва”, добави Ейса.

По повод една година от връзката си двамата са си направили подаръци. Тя е “посъветвала” Григор точно какво иска и той е купил мечтаната черна чанта XL на Chanel. “Бях готова да я открадна, но нямаше нужда”, обяснява шеговито Гонсалес.

Подаръкът за Димитров пък е била спортна чанта на Bottega Veneta.