Исак Соле от ЦСКА празнува с играчи на "Левски" шампионската титла на вечния съперник

Исак Соле дойде през зимата в ЦСКА от "Славия". Снимка: Startphoto.bg

Появи се клип, на който халфът на ЦСКА Исак Соле се забавлява в нощен клуб заедно с футболисти на "Левски".  Видеото бе публикувано в Инстарам профила tribunalevski.

Клипът бе публикуван броени часове след вечното дерби, в което новите шампиони победиха 2:0 "червените" на Националния стадион "Васил Левски" в събота. Само след три дни на ЦСКА предстои решаващ мача за спасяване на сезона - финалът за купата на България с "Локо" (Пд).

На кадрите се вижда как играчът от Централноафриканската република е в компанията на празнуващите си колеги от "Левски" и дори си припява песни на вечния съперник.

На видеото се вижда Исак Соле е заедно с футболистите на "Левски" Оливер Камдем и Карл Фабиен както и привърженик на "сините" със специалната шамионска фланелка с номер 27 на гърба, доказателство, че видеото е заснето след като тимът от "Герена" спечели титлата. 

Исак Соле разясни в социалните мрежи, че видеото е заснето преди седмица след шампионския успех на "Левски" с 1:0 над ЦСКА 1948.

Соле влезе в игра като резерва за ЦСКА по време на последното дерби със "сините" в събота.

Исак Соле дойде през зимата в ЦСКА от "Славия".

