"Елферсберг" на Лукас Петков с историческа промоция в Бундеслигата, "Фортуна" на Илия Груев изпадна в III лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Последният кръг на Втора бундеслига предложи коренно противоположни емоции на двама българи.

С национала Лукас Петков в състава "Елферсберг" би 3:0 у дома "Пройсен" (Мюнстер), запази второто място в крайното класиране и за първи път в историята си ще играе в елита на Германия. Тимът на дясното крило е 59-ият участник в Бундеслигата.

"Фортуна" (Дюследорф), част от чийто щаб като помощник е Илия Груев, загуби болезнено с 0:3 гостуването си на прекия противник за оставане в дивизията "Гройтер Фюрт".

Така тимът на българския треньор слезе на 17-ото място и изпадна директно в III лига само заради 1 гол по-лоша голова разлика, която определя класирането при равни точки, от домакините.

Тази на завършилия 16-и "Фюрт" е -19, а на "Фортуна" -20. Иначе казано - при едно вкарано попадение днес дюселдорфци нямаше да изпаднат. За да е още по-драматично първият спасил се отбор "Айнтрахт" (Брауншвайг) също като "Фюрт" и "Фортуна" е с 37 точки, а головата му разлика е -18.

Като 16-и "Фюрт" ще играе бараж за оставане във Втора бундеслига срещу третия от долната лига "Рот-Вайс" (Есен).