Христо Янев си заложи главата на финала за купата

Треньорът Христо Янев заложи главата си за финала за купата срещу “Локо” (Пд), след като ЦСКА отново показа беззъбата си игра във вечното дерби срещу шампиона “Левски”.

След загубата стана ясно, че при провал срещу пловдивчани ЦСКА може да остане за втори пореден сезон извън евротурнирите. Това ще е фатално за доста хора в клуба, като се имат предвид инвестициите на ръководството в отбор и инфраструктура.

С играта си във вечното дерби дори т. нар. титуляри на ЦСКА не показаха, че заслужават място в отбора, камо ли публика, която да ги подкрепя. Заради това и секторите на “червените” останата полупразни, както “24 часа” предвиди.

За близо 100 минути мач бе отправен един-единствен точен удар към вратата на Светослав Вуцов, което е направо смешно. Лошото е, че това не е първият подобен мач на ЦСКА.