Само 3 неизвестни пред “Левски” в Шампионската лига

Само три съперника са неизвестни в първия предварителен кръг за “Левски”. Те зависят от края на първенствата на Армения и Румъния, които ще определят последните отбори, които да бъдат разпределени в двете урни за жребия.

В крайна сметка от евентуалните сблъсъци отпаднаха шампионите на Унгария и Словения. “Дьор” взе титлата, но е сред непоставените, където са “сините”. Заради по-добрия си коефициент “Целие” отиде директно в потока за втория предварителен кръг.

Реално жребият дава уникален шанс за “Левски”, след като до момента съперниците са повече от удобни. Така във втория предварителен кръг българският шампион може да вземе коефициента на отбора, който отстрани, и да бъде сред поставените.

Това би станало, ако “сините” се паднат срещу “Шамрок Роувърс” (Ирландия), КуПС (Финландия) и “Дрита” (Косово), които са с толкова силен коефициент, че вече се знае, че ще са поставени във втория предварителен кръг.

Останалите възможности са “Линкълн Ред Импс” (Гибралтар), “Борац” (Баня Лука, Босна и Херцеговина), “Викингур” (Исландия), “Кайрат” (Казахстан) “Рига” (Латвия), “Клаксвик” (Фарьорски острови), “Флора” (Естония) и “Ларн” (Северна Ирландия).

Шампионът на Армения е с коефициент 10,750 или 7,000, като при по-големия ще бъде при поставените. Същото се отнася и до Румъния, където възможностите са 10,500 и 5,050.

По принцип преди жребия УЕФА разделя отборите на три групи, като две са с по 10 отбора и една с 8.

Миналия сезон “Лудогорец” бе поставен, като вариантите сред непоставените бяха Сан Марино, Казахстан, Армения и Беларус. Сега със сигурност ще има размествания, защото при непоставените има доста различни отбори.

Жребият за първия предварителен кръг е на 16 юни, а за втория - ден по-късно в Нион. Първите мачове са на 7-8 юли с реванши 14-15 юли, или преди края на световното първенство, което приключва на 19 юли.

