Меси с 13 гола от 13 мача за "Интер Маями"

След като вкара "два гола и половина" миналия кръг, геният Лионел Меси се разписа и даде голов пас при домакинската победа с 2:0 на "Интер Маями" над "Портланд Тимбърс" среща от американската Мейджър Лийг Сокър. Това бе и 13-ото попадение на 38-годишния аржентинец от 13 през сезона и първи успех на тима на новия стадион.

Футболистите на "Интер Маями" бяха записали три равенства и една загуба на Nu Stadium, но прекратиха тази серия при първия сблъсък на старши треньора на "Портланд" Фил Невил с бившия му клуб.

Меси даде преднина на домакините в 31-ата минута, а три минути преди почивката Меси преодоля двама защитници и подаде към Херман Бертераме, който вкара за 2:0.

Отборът от Маями е втори във временното класиране в Източната конференция с 28 точки след три поредни победи.

Лионел Меси вече има 910 гола в кариерата си от 1154 мача докато Кристиано Роналдо е с 971 гола, но от значително повече срещи - 1317.

Освен това португалецът е по-възрастен от Меси с точно 869 дни - над 2 години и 4 месеца.