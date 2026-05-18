ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха шофьор с 3,65 промила край село Стефаново

Времето София 15° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22869033 www.24chasa.bg

Меси с 13 гола от 13 мача за "Интер Маями"

748
Лионел Меси се промъква между двама защитници на "Портланд Тимбърс" при победата с 2:0 на "Интер Маями" като домакин. Снимка: Ройтерс

След като вкара "два гола и половина" миналия кръг, геният Лионел Меси се разписа и даде голов пас при домакинската победа с 2:0 на "Интер Маями" над "Портланд Тимбърс" среща от американската Мейджър Лийг Сокър. Това бе и 13-ото попадение на 38-годишния аржентинец  от 13 през сезона и първи успех на  тима на новия стадион.

Футболистите на "Интер Маями" бяха записали три равенства и една загуба на Nu Stadium, но прекратиха тази серия при първия сблъсък на старши треньора на "Портланд" Фил Невил с бившия му клуб.

Меси даде преднина на домакините в 31-ата минута, а три минути преди почивката Меси преодоля двама защитници и подаде към Херман Бертераме, който вкара за 2:0.

Отборът от Маями е втори във временното класиране в Източната конференция с 28 точки след три поредни победи.

Лионел Меси вече има 910 гола в кариерата си от 1154 мача докато Кристиано Роналдо е с 971 гола, но от значително повече срещи - 1317. 

Освен това португалецът е по-възрастен от Меси с точно 869 дни - над 2 години и 4 месеца.

Лионел Меси се промъква между двама защитници на "Портланд Тимбърс" при победата с 2:0 на "Интер Маями" като домакин. Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)