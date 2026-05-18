"Барселона" завърши сезона в Ла Лига без загубена точка у дома

Футболистите на "Барселона" хвърлиха във въздуха Роберт Левандовски след последния му мач за тима. Снимка: Ройтерс

Шампионът Барселона завърши перфектния си сезон в Ла Лига на домашен терен, побеждавайки "Бетис" с 3:1 в двубой от предпоследния, 37-ия кръг, което даде на тима стопроцентов актив на "Камп ноу". 

Рафиня отбеляза два гола в 28-ата и 62-ата минута, за да вдъхнови каталунския гранд за успех в прощалния мач на Роберт Левандовски на стадиона, превръщайки състава воден от старши треньора Ханзи Флик в първия отбор, записал безупречна серия от 19 домакински победи в сезон с 20 участника в първенството. Бразилското крило откри резултата след свободен удар и впоследствие наказа грешка в защита на Ектор Бейерин в средата на второто полувреме.

Иско създаде известна интрига, когато реализира дузпа в 69-ата минута, намалявайки за 1:2, но чудесно изпълнение на Жоао Кансело в 74-ата минута върна преднината от два гола за домакините.

Левандовски беше капитан на "Барселона", играейки пред каталунските фенове за последен път. 37-годишният полски национал, който отбеляза 119 гола, откакто пристигна от "Байерн" през 2022-а, беше сменен в края на срещата, и се сбогува емоционално с домакинските запалянковци.

След мача той беше хвърлян във въздуха от съотборниците си, които също се подредиха и аплодираха нападателя, докато той отиваше към съблекалнята.

