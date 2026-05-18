Фенове прекратиха мач във Франция

Мачът от последния кръг от първенството на Франция между "Нант" и "Тулуза" бе прекратен, след като фенове на домакините нахлуха на терена. Футболистите избягаха в съблекалните, докато полицията за борба с безредиците потуши протеста на запалянковците срещу изпадането на тима, преди съдията Стефани Фрапар да прекрати мача.

Няколко фенове дори сякаш се насочиха към треньора на Нант Вахид Халилходжич, който води тима за последен път, след като вече беше заявил, че ще сложи край на 33-годишната си треньорска кариера. Впоследствие запалянковците все пак се оттеглиха на трибуните.

Мрачната кампания на "Нант" остави отбора на предпоследното, 17-о място в класирането.

"Пари Сен Жермен" (шампион със 76 точки), "Ланс" (втори със 70 точки), "Лил" (трети с 61) и "Олимпик Лион" (четвърти с 60) се класираха за участие в Шампионската лига догодина след изиграването на срещите от последния кръг за сезон 2025/2026 във френската Лига 1. "Олимпик Марсилия" (пети с 59 точки) си осигури място в Лига Европа, а "Ница" (16-ти с 32) ще играе плейоф за оцеляване в елита срещу "Сен Етиен". "Нант" (17-и с 23 точки) и "Мец" (18-и със 17) изпадат от Лига 1.

"Лил" и "Олимпик Лион" допуснаха загуби в последния кръг, съответно с 0:2 като домакин на "Оксер" и с 0:4 при домакинството на "Ланс", но се класираха за Шампионската лига през следващия сезон, като тимът от Лион ще участва в квалификациите.

Шампионът "Пари Сен Жермен" загуби с 1:2 като гост на градския съперник ФК "Париж", като резултатът бе влошен и от контузията на Усман Дембеле през първото полувреме преди наближаващия финал в Шампионската лига срещу "Арсенал" на 30 май. Дембеле накуцваше, когато бе заменен принудително в 27-ата минута. Алимани Гори реализира и двете попадения за домакините в 76-ата и четвъртата минута на добавеното време, а за ПСЖ точен бе Брадли Баркола, който донесе първоначалния аванс на гостите в 50-ата минута.