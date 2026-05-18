Не е ли чудо? След 3 години “Хемус” стига Търново,...

БФЛА стартира национална обиколка за изготвянена карта на лекоатлетическата инфраструктура

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) стартира мащабна обиколка на страната, която ще продължи до края на месец май. В рамките на тези близо две седмици представители на централата ще посетят над 30 града, за да се запознаят на място със състоянието на лекоатлетическата инфраструктура в различните региони.

Основната цел е да бъде изготвена подробна карта на всички налични писти, зали и съоръжения в страната – както тези в добро състояние, така и обектите, които се нуждаят от реконструкция, модернизация или изцяло ново развитие. Подобна инициатива досега не е реализирана в българската лека атлетика.

„Искаме да направим реална карта на атлетическата инфраструктура в България, за да имаме ясна представа кой град от какво има нужда. Надявам се след края на тази обиколка вече да разполагаме с конкретна информация за всяко място, в което има лекоатлетически клуб – какво е изградено, какво липсва и какво трябва да бъде подобрено. Само така можем да подредим приоритетите и да насочим усилията си там, където има най-голяма необходимост. Насърчаваме клубовете от цялата страна, които имат нужда от подобряване на инфраструктурата, да се свържат с нас, за да ги включим в графика на срещите", заяви президентът на БФЛА Георги Павлов.

Той подчерта, че процесът ще бъде дълъг и ще изисква координация между федерацията, държавата, общините и спортните клубове.

„Федерацията може да бъде двигателят на този процес, но реализацията зависи от доброто партньорство между институциите, проектантите и фирмите, които работят в сектора. Най-важното е да се постави началото", допълни Павлов.

През последните седмици президентът на БФЛА проведе серия от срещи с представители на местната власт, като основна тема в разговорите бе именно развитието на спортната инфраструктура. Като част от тази стратегия са вече осъществените срещи с кметовете на София, Пловдив, Перник и Русе.

От федерацията са категорични, че подобна инициатива е важна стъпка към създаването на по-добри условия за тренировки и развитие на бъдещите поколения български атлети.

