БФЛА стартира национална обиколка за изготвянена карта на лекоатлетическата инфраструктура

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) стартира мащабна обиколка на страната, която ще продължи до края на месец май. В рамките на тези близо две седмици представители на централата ще посетят над 30 града, за да се запознаят на място със състоянието на лекоатлетическата инфраструктура в различните региони.

Основната цел е да бъде изготвена подробна карта на всички налични писти, зали и съоръжения в страната – както тези в добро състояние, така и обектите, които се нуждаят от реконструкция, модернизация или изцяло ново развитие. Подобна инициатива досега не е реализирана в българската лека атлетика.

„Искаме да направим реална карта на атлетическата инфраструктура в България, за да имаме ясна представа кой град от какво има нужда. Надявам се след края на тази обиколка вече да разполагаме с конкретна информация за всяко място, в което има лекоатлетически клуб – какво е изградено, какво липсва и какво трябва да бъде подобрено. Само така можем да подредим приоритетите и да насочим усилията си там, където има най-голяма необходимост. Насърчаваме клубовете от цялата страна, които имат нужда от подобряване на инфраструктурата, да се свържат с нас, за да ги включим в графика на срещите", заяви президентът на БФЛА Георги Павлов.

Той подчерта, че процесът ще бъде дълъг и ще изисква координация между федерацията, държавата, общините и спортните клубове.

„Федерацията може да бъде двигателят на този процес, но реализацията зависи от доброто партньорство между институциите, проектантите и фирмите, които работят в сектора. Най-важното е да се постави началото", допълни Павлов.

През последните седмици президентът на БФЛА проведе серия от срещи с представители на местната власт, като основна тема в разговорите бе именно развитието на спортната инфраструктура. Като част от тази стратегия са вече осъществените срещи с кметовете на София, Пловдив, Перник и Русе.

От федерацията са категорични, че подобна инициатива е важна стъпка към създаването на по-добри условия за тренировки и развитие на бъдещите поколения български атлети.