Кореец спечели Световната купа по модерен петобой в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Чанг Уан Сео от Република Корея е големият победител на Световната купа по модерен петобой, която се проведе на плувен комплекс "Балона" в Пазарджик.

При жените триумфира Илке Юзуксел от съседна Турция. Това съобщи кметът на Община Пазарджик Петър Куленски.

Той благодари за доверието на Българската федерация по модерен петобой в лицето на нейния председател г-н Андрей Кузманов, както и за високата оценка за организацията на събитието от страна на Роб Стул – президент на Световната федерация и г-жа Шайни Фенг – генерален секретар на UIPM – World Pentathlon.

Пазарджик е готов да посрещне Световната купа по модерен петобой и през 2027г., подчерта Петър Куленски.