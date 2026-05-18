Гризман се извини на феновете на "Атлетико", че е играл в "Барса"

Френският национал Антоан Гризман изигра последния си мач за "Атлетико" при домакинската победа с 1:0 над "Жирона" в Ла Лига.

35-годишният Гризман, който е най-добрият голмайстор на клуба за всички времена, вече бе обявил, че ще се присъедини към отбора от американската МЛС лига - "Орландо" Сити през лятото, слагайки край на 10-годишния си престой в тима, обхванал два периода.

След мача в неделя французинът произнесе емоционална реч пред феновете. Французинът започна с извинение за решението си да се присъедини към "Барселона" през лятото на 2019 година.

Гризман също така отдели време да отдаде признание на онези, които са му помогнали по време на престоя му в Атлетико, като Диего Симеоне, Коке и семейството му.