Решено: Жозе Моуриньо е новият старши треньор на "Реал"!

Жозе Моуриньо КАДЪР: Туитър/@PortugalTaIk

Португалският треньор Жозе Моуриньо вече назначен за старши треньор на "Реал". Двете страни са подписали договор до лятото на 2028 г. и сделката вече е финализирана. Това твърди трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните си мрежи.

"Белите" ще платят на настоящия клуб на Моуриньо - "Бенфика", обезщетение за предсрочното прекратяване на договора му в размер на 6 милиона евро.

По-рано медиите съобщиха, че треньорът ще има думата при трансферите в "Реал" което е било едно от условията му да се върне в клуба.

Жозе Моуриньо бе начело на "Реал" от 2010 до 2013 г. Под негово ръководство отборът спечели испанското първенство, купата на Испания и Суперкупата на страната.

