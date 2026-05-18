Иран замина за лагер в Турция преди световното

Иранската столица Техеран. Снимка: Ройтерс

Националният тим на Иран замина в понеделник за лагера си в Турция, където ще изиграе и приятелски мач, преди да се прехвърли в САЩ, където ще участва на световното първенство.

"Иранският национален отбор, съставен от 22 играчи и техническия щаб, напусна страната в посока Анталия в Турция, където ще изиграе последната си контрола, преди да излети за САЩ за Световното първенство през 2026", написа агенция Тасним.

Заради конфликта между Иран от една страна, и САЩ и Израел от друга, националният тим заплаши да бойкотира световните финали, като поиска гаранции за сигурността си от президента на ФИФА Джани Инфантино.

