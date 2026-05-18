Александър Донски влезе в топ 100 на двойки

Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста.

35-годишният хасковлия през миналата седмица отпадна в първия кръг на "Чалънджър" във Франция, с което остана на 170-ото място с 355 точки.

Александър Донски за първи път в кариерата си влезе в първата стотица на двойки. Той в неделя спечели титлата на "Чалънджър" в Португалия, с което прогресира с шест позиции и вече е 97-и в класацията с 851 точки.

27-годишният Донски стана вторият българин в историята в топ 100 при дуетите в подреждането на АТП след Григор Димитров, чието рекордно класиране е 66-о място през 2013 година.

Италианецът Яник Синер затвърди първото си място в класацията с 14700 точки, след като вчера спечели турнира от сериите "Мастърс" на родна земя в Рим. Испанецът Карлос Алкарас е втори с 11960, а Александър Зверев (Германия) остава трети с 5705 точки.

В челната десетка се завърна Александър Бублик (Казахстан), който се изкачи с едно място и вече е десети с 3230 точки.

Световни ранглисти по тенис и българите в тях:

сингъл:

1. (1) Яник Синер (Италия) 14700 точки

2. (2) Карлос Алкарас (Испания) 11960 точки

3. (3) Александър Зверев (Германия) 5705 точки

4. (4) Новак Джокович (Сърбия) 4710 точки

5. (5) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 4060 точки

6. (6) Бен Шелтън (САЩ) 4030 точки

7. (9) Даниил Медведев (Русия) 3760 точки

8. (7) Тейлър Фриц (САЩ) 3720 точки

9. (8) Алекс де Минор (Австралия) 3665 точки

10. (11) Александър Булбик (Казахстан) 3230 точки

българите:

170. (170) Григор Димитров 365 точки

325. (315) Димитър Кузманов 159 точки

386. (428) Пьотр Нестеров 127 точки

527. (676) Илиян Радулов 77 точки

598. (597) Иван Иванов 63 точки

688. (682) Александър Донски 48 точки

759. (744) Янаки Милев 39 точки

871. (867) Динко Динев 28 точки

898. (898) Александър Василев 25 точки

906. (860) Анас Маздрашки 25 точки

1112.(1102) Адриан Андреев 12 точки

1230.(1174) Леонид Шейнгезихт 9 точки

1258.(1240) Джордж Лазаров 8 точки

1287.(1271) Виктор Марков 7 точки

1398.(1387) Георги Георгиев 5 точки

1792.(1487) Диан Недев 2 точки

1972.(1954) Максимилиан Борисов 1 точка

1972.(1954) Александър Петров 1 точка

2079.(2059) Антъни Генов 1 точка

двойки:

1. (1) Нийл Скупски (Великобритания) 8430 точки

2. (2) Орасио Себайос (Испания) 8030 точки

3. (5) Марсел Гранойерс (Испания) 7940 точки

4. (3) Хари Хелиоваара (Финландия) 7360 точки

4 (3) Хенри Патън (Великобритания) 7360 точки

6. (7) Джулиън Кеш (Великобритания) 6950 точки

6. (6) Лойд Гласпуул (Великобритания) 6950 точки

8. (8) Джо Солсбъри (Великобритания) 5440 точки

9. (14) Андреа Вавасори (Италия) 5310 точки

9. (14) Симоне Болели (Италия) 5310 точки

българите:

97. (103) Александър Донски 851 точки

204. (238) Антъни Генов 363 точки

407. (408) Пьотр Нестеров 147 точки

495. (542) Янаки Милев 115 точки

819. (807) Леонид Шейнгезихт 54 точки

949. (950) Виктор Марков 40 точки

989.(1113) Динко Динев 38 точки

1455.(1442) Диан Недев 16 точки

1520.(1500) Илиян Радулов 14 точки

1522.(1502) Георги Георгиев 14 точки

1522.(1503) Самуил Конов 14 точки

1698.(1676) Михаил Иванов 10 точки

1723.(1701) Димитър Кузманов 9 точки

1733.(1713) Анас Маздрашки 9 точки

1760.(1740) Пламен Милушев 8 точки

2028.(2018) Александър Петров 4 точки

2103.(2096) Ерик Владимиров 4 точки

2124.(2116) Джордж Лазаров 4 точки

2146.(2139) Александър Василев 4 точки

2172.(1870) Радослав Шандаров 4 точки

2378.(2369) Никола Керемедчиев 2 точки

2378.(2369) Борислав Кирилов 2 точки

2378.(2369) Николай Неделчев 2 точки

2378.(2369) Дейвид Симеонов 2 точки

2652.(2006) Васил Шандаров 2 точки