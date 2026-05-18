Съдийски гаф извади Неймар от игра по погрешка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Грешка на четвъртия съдия беляза дербито от бразилската серия "А", в което "Коритиба" разгроми 3:0 "Сантос" като гост на стадион "Нео Кимика Арена".

В 65-ата минута, докато голямата звезда на домакините Неймар получаваше медицинска помощ край тъчлинията, четвъртият съдия Бруно Мота Корея вдигна светлинното табло с неговия номер 10.

Планът на треньорския щаб обаче бе да замени принудително контузения защитник Гонсало Ескобар. Бесен от безумната грешка, Неймар буквално изтръгна официалния хартиен талон за смяна от ръцете на арбитъра и го размаха пред телевизионните камери, за да докаже, че вътре е записано друго име.

Тъй като резервата вече бе стъпила на терена, съдиите отказаха да анулират смяната. Заради бурните си протести Неймар получи жълт картон и бе принуден да напусне терена преждевременно. Кошмарът за "Сантос" стана пълен в 72-ата минута, когато Алваро Бареал бе изгонен с директен червен картон, оставяйки тима си с 10 човека и трите гола пасив още преди почивката.