Назначиха италианец за селекционер на Украйна

Украинската футболна асоциация обяви подписването на договор с италианския треньор Андреа Малдера. 55-годишният специалист става първият чужденец, който води украинския национален отбор.

Малдера подписа двугодишен договор с опция за удължаване. Това ще бъде първият му самостоятелен треньорски опит.

Последният клуб на Малдера бе "Олимипик Марсилия", където беше част от щаба на сънародника си Роберто Де Зерби. Малдера също е работил с Де Зерби в "Брайтън".

Италианецът е помаггал и в треньорските щабове на Масимилиано Алегри, Леонардо, Филипо Индзаги и Кларънс Зеедорф в "Милан", а също така е бил част от щаба на селекционера Андрий Шевченко в украинския национален отбор от 2016 до 2021 година.