Рекордно класиране на Елизара Янева в световната ранглиста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова загуби позиции в световната ранглиста на УТА.

31-годишната софиянка е 161-ва с 475 точки, а през тази седмица ще започне от първия кръг на квалификациите на „Ролан Гарос" срещу Ирене Бурийо Ескориуела (Испания).

Елизара Янева, която ще направи дебюта си в турнир от "Големият шлем", записа рекордно 222-ро място в ранглистата с 324 точки. Там 19-годишната българка ще започне срещу Ирина-Камелия Бегу (Румъния).

Арина Сабаленка (Беларус) продължава да води в класирането с 9960 точки, докато Елина Свитолина (Украйна) се изкачва до седмата позиция след триумфа си на турнира от сериите УТА 1000 в Рим.

При двойките първа е Катержина Синякова (Чехия) с 8930 точки.

Световни ранглисти и българките в тях:

сингъл:

1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 9960 точки

2. (2) Елена Рибакина (Казахстан) 8705 точки

3. (3) Ига Швьонтек (Полша) 7273 точки

4. (4) Коко Гоф (САЩ) 6749 точки

5. (5) Джесика Пегула (САЩ) 6286 точки

6. (6) Аманда Анисимова (САЩ) 5958 точки

7. (10) Елина Свитолина (Украйна) 4315 точки

8. (7) Мира Андреева (Русия) 4181 точки

9. (9) Виктория Мбоко (Канада) 3395 точки

10. (11) Каролина Мухова (Чехия) 3318 точки

българките:

161. (158) Виктория Томова 475 точки

222. (224) Елизара Янева 324 точки

382. (309) Лиа Каратанчева 162 точки

385. (389) Изабелла Шиникова 160 точки

431. (439) Росица Денчева 136 точки

445. (405) Гергана Топалова 149 точки

458. (462) Денислава Глушкова 125 точки

477. (476) Лидия Енчева 118 точки

651. (650) Ива Иванова 69 точки

859. (861) Юлия Стаматова 33 точки

994.(1020) Уляна Храбавец 21 точки

1029.(1149) Виктория Велева 19 точки

1204.(1194) Диа Евтимова 11 точки

1208.(1235) Беатрис Спасова 11 точки

1255.(1244) Йоана Константинова 9 точки

1276.(1294) Мелис Расим 9 точки

1382.(1365) Дария Великова 6 точки

1396.(1380) Алекса Каратанчева 5 точки

1496.(1474) Валерия Гърневска 3 точки

двойки:

1. (1) Катержина Синякова (Чехия) 8930 точки

2. (2) Тейлър Таунзенд (САЩ) 8330 точки

3. (3) Елизе Мертенс (Белгия) 7488 точки

4. (7) Александра Крунич (Сърбия) 6905 точки

5. (8) Анна Данилина (Казахстан) 6895 точки

6. (6) Габриела Домбровски (Канада) 6816 точки

7. (4) Сара Ерани (Италия) 6505 точки

7. (4) Джасмин Паолини (Италия) 6505 точки

9. (9) Луиза Стефани (Бразилия) 6035 точки

10. (10) Шуай Чжан (Китай) 5785 точки

българките:

169. (169) Лиа Каратанчева 479 точки

254. (249) Виктория Томова 332 точки

316. (319) Изабелла Шиникова 257 точки

379. (414) Росица Денчева 208 точки

674. (661) Елизара Янева 88 точки

635. (674) Ива Иванова 76 точки

756. (792) Диа Евтимова 70 точки

784. (907) Беатрис Спасова 66 точки

818. (815) Йоана Константинова 59 точки

832. (834) Уляна Храбавец 57 точки

870. (925) Денислава Глушкова 53 точки

950. (945) Алекса Каратанчева 43 точки

1109.(1103) Дария Великова 31 точки

1187. (890) Гергана Топалова 26 точки

1239.(1064) Лидия Енчева 23 точки

1239.(1238) Мелис Расим 23 точки

1297.(1636) Виктория Велева 20 точки

1330.(1330) Андрея Глушкова 18 точки

1335.(1325) Ванеса Влахова 18 точки

1355.(1346) Валерия Гърневска 17 точки

1355.(1346) Ралица Александрова 17 точки

1360.(1350) Юлия Стаматова 17 точки

1517.(1498) Виктория Лазарова 12 точки

1557.(1538) Александра Матева 12 точки

1662.(1634) Йоана Монева 10 точки

1699.(1670) Анджелина Костова 8 точки

1751.(1723) Галена Кръстенова 5 точки