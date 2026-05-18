Деца до 14 г. ще влизат безплатно на мача на националите с Черна гора

Билетите за приятелския мач между България и Черна гора, който ще се играе на стадион "Христо Ботев" в Пловдив на 1 юни от 19 часа, от днес са в онлайн продажба на сайта Kolezha.bg, съобщиха от Българския футболен съюз (БФС).

По случай Международния ден на детето, който се отбелязва същия ден, срещата ще бъде с вход свободен за деца до 14-годишна възраст, които могат да я наблюдават безплатно. Освен това в часовете преди мача за малчуганите ще бъде организирана специална зона за забавления пред стадиона, която ще допринесе за празничната атмосфера с различни игри, изненади и награди.

Иначе в деня преди двубоя - неделя, 31 май, билети ще може да бъдат закупени на място от фенмагазина на "Ботев" между 10 и 19 ч. В деня на мача пропуски ще се продават на всички каси на стадион "Христо Ботев", които ще отворят в 10 ч. и ще работят до края на първото полувреме.

Двубоят с Черна гора е една от двете контроли, които България ще изиграе през юни. Втората среща на селекцията на Александър Димитров е срещу Молдова на 5 юни в Кишинев на стадион "Зимбру" от 20:00 часа.

Срещата на стадион „Христо Ботев" в Пловдив е първата за „лъвовете" на този стадион от 6 юни миналата година, когато пак в контрола завършиха 2:2 с Кипър.

От завръщането на представителния отбор във втория град на България, българският отбор има една победа - 1:0 над Северна Ирландия в Лигата на нациите.