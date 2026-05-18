ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За област Стара Загора предвиждат нови европейски ...

Времето София 19° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22871513 www.24chasa.bg

Босът на ПСЖ поздрави "Левски" за титлата

880
Насер ал Хелаифи Снимка: Ройтерс

Председателят на Асоциацията на европейските клубове и президент на носителя на Шампионската лига ПСЖ Насер ал Хелаифи изпрати поздравителен адрес до „Левски" и президента на клуба Наско Сираков по повод спечелената 27-а титла на България.

„Уважаеми г-н Сираков,

От името на Асоциацията на европейските футболни клубове искам да честитя на Вас и на всички в клуба спечелената шампионска титла в Първа професионална лига на България.

Спечелването на титлата за 27-и път е страхотно постижение и отражение на тежката работа и отдадеността на всички в клуба.

Искрено Ви желая много късмет през новия сезон.

Искрено Ваш,

Насер ал Хелаифи

Президент на ПСЖ и на Асоциацията на европейските клубове", пише в поздравителния адрес

Насер ал Хелаифи Снимка: Ройтерс
Насер ал Хелаифи Снимка: Ройтерс
Насер ал Хелаифи Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)