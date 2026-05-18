Босът на ПСЖ поздрави "Левски" за титлата

Председателят на Асоциацията на европейските клубове и президент на носителя на Шампионската лига ПСЖ Насер ал Хелаифи изпрати поздравителен адрес до „Левски" и президента на клуба Наско Сираков по повод спечелената 27-а титла на България.
„Уважаеми г-н Сираков,
От името на Асоциацията на европейските футболни клубове искам да честитя на Вас и на всички в клуба спечелената шампионска титла в Първа професионална лига на България.
Спечелването на титлата за 27-и път е страхотно постижение и отражение на тежката работа и отдадеността на всички в клуба.
Искрено Ви желая много късмет през новия сезон.
Искрено Ваш,
Насер ал Хелаифи
Президент на ПСЖ и на Асоциацията на европейските клубове", пише в поздравителния адрес