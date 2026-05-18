Енчо Керязов: Здрави деца, силна България не е просто послание, а кауза

Здрави деца, силна България не е просто послание, а национална кауза и наша обща отговорност. С тези думи министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри петия национален фестивал по утринна гимнастика в Ямбол, който събра над 1000 деца и младежи от цялата страна, съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

Събитието, което е част от спортния календар на Министерството на образованието и науката, се осъществява с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Българската асоциация спорт за учащи и методическата помощ на Национална спортна академия "Васил Левски".

Във фестивала се включиха представители на 17 общини от 11 области на България.

„За мен е чест и особена емоция да бъда днес сред Вас в града, в който започна моят път в спорта. Като възпитаник на Спортното училище в Ямбол и човек, посветил живота си на спорта и изкуството, тази инициатива има не само обществено, но и дълбоко личностно значение", заяви министър Керязов.

Той припомни, че преди шест години като заместник-кмет на Ямбол с ресор култура, спорт и младежки дейности, заедно с екипа на Общината поставят началото на кампанията за връщане на 10-минутната утринна гимнастика в училищата.

„Днес една местна инициатива, започнала в езикова гимназия „Васил Карагьозов" с 50 деца, се е превърнала в събитие с национален мащаб и кауза за здрави деца. Днес тук има деца от цяла България", каза Керязов. Той подчерта, че като министър на младежта и спорта ще развива и подкрепя масовия спорт, така че да бъде достъпен за всяко българско дете и семейство.

На събитието присъстваха председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, кметът на община Ямбол Валентин Ревански, областният управител Георги Чалъков, заместник-кметовете Константин Андреев и Васил Александров, народните представители от 52-ото Народно събрание Ивет Горанова и Йордан Йовчев. „Присъствието на г-жа Лечева днес е доказателство, че масовият спорт и високото спортно майсторство са изключително свързани", заяви министър Керязов.

Паралелно с фестивала в линеен парк „Тунджа" за поредна година се проведоха инициативата „Спортувай с президента" и националната спортна проява на Българската федерация спорт за всички, посветена на Деня на българския спорт и Световния ден на предизвикателството, която се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.