ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

София посреща Дара с грандиозно парти за историчес...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22873085 www.24chasa.bg

Ламин Ямал аут за старта на световното

1172
Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

Вундеркиндът на европейския шампион Испания Ламин Ямал ще пропусне началото на световното първенство заради контузия в подколянното сухожилие, съобщи The ​​Athletic.

Дясното крило на шампиона "Барселона" със сигурност е аут за първия мач от груповата фаза срещу Кабо Верде на 15 юни. Освен това участието на 18-годишния Ямал във втория мач срещу Саудитска Арабия на 21 юни пък е под въпрос.

Световното първенство ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли 2026 г. Испания ще срещне още Уругвай в групата.

Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)