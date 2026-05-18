Искат местене на баскетболен мач заради финала за купата на България

Баскетболното първенство може да претърпи промяна заради финала за купата на България по футбол. Мачът “Локо” (Пд) - ЦСКА е на 20 май от 19 часа на Националния стадион “Васил Левски”. По същото време трябва да бъде решителният пети двубой на баскетболния 1/2-финал между “Локо” и “Рилски спортист” (Самоков). Заради това пловдивчани поискаха официално този мач да бъде отложен с 24 часа, за да могат феновете да се насладят и на двата двубоя.

В Пловдив вече са продадени доста билети за футболния финал, но бройката все още е далеч от 25 000, които изкупиха феновете на ЦСКА.

Мачът е от изключителна важност и за двата отбора, като загубилият почти сигурно ще излети от евротурнирите през лятото.

Това няма да бъде прието добре особено от привържениците на ЦСКА, след като и миналия сезон бе занулен.

За първи път от дълги години насам няма да има съвместна пресконференция на двамата треньори преди двубоя.

От ЦСКА били категорични, че Христо Янев нямало да се среща с медиите, което може само да навреди на имиджа на клуба и показва сериозен страх преди двубоя.

В първенството този сезон двата отбора си размениха победите, като тази на “Локо” в Пловдив бе по времето на треньорството на Душан Керкез. След идването на Христо Янев ЦСКА все още е спечелил повече точки от шампиона “Левски”, но това не пречи някои привърженици да са недоволни от работата му.

Янев бе принуден да направи един куп ротации в състава си, след като повечето футболисти на ЦСКА са застрашени от наказания и трябваше да чистят картоните. По стара съдийска традиция у нас “червените” получават един куп предупреждения, докато преките им съперници за призовите места са оставени на мира. Абсолютно същото положение е и в момента, като наказания отнесоха дори играчи, дошли на полусезона.

Всички наказани обаче се върнаха в строя и ще са готови за сблъсъка за купата. Особено ценен е Джеймс Ето'о. Когато камерунецът отсъства, останалите халфове на ЦСКА не могат да се намерят и с радиостанция на терена и играта тотално бледнее. Това се видя в последните два двубоя, когато той бе наказан за втори път през сезона, след като от началото му натрупа солидните 9 жълти картона. В титулярния състав се връща и Факундо Родригес, който бе спестен във вечното дерби, защото при жълт картон също ще почива един мач.

Поставилият рекорд във вечното дерби самоковец Мариян Гребенчарски бе назначен за главен съдия на двубоя “Локо” (Пд) - ЦСКА в сряда. Освен сблъсъка между грандовете на 13 април, който завърши 1:1, той е ръководил победата на “червените” над “Добруджа” в Добрич с 1:0, успеха им със същия резултат над “Лудогорец” в плейофите, както и 2:1 над “Локо” (Сф) в 1/8-финалите за купата. Гребенчарски е бил съдия на равенството на “Локо” (Пд) 1:1 срещу “Лудогорец” в Разград за първенството и гръмката победа с 4:0 над “Арда” в 1/2-финалите за купата.

На Гребенчарски ще помагат Мартин Венев и Иво Колев. Четвърти ще е Васил Минев. ВАР са Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Съдийски наблюдател е Цветан Кръстев.