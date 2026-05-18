Двама от Първа лига и бивш ас на "Левски" в състава на Кабо Верде за първото участие на световно

Селекционерът на Кабо Верде Бубища, обяви състава за историческото първо участие на световното първенство. За турнира в Северна Америка се разчита основно на футболисти от чужбина.

В списъка попаднаха двама състезатели от Първа лига на България.

Това с вратарят Марсио Роса от "Монтана" (трети избор) и халфът Дерой Дуарте от "Лудогорец".

Част от селекцията е и 35-годишният Гари Родригес (настоящ играч на "Аполон", Лимасол), който преди 12 години игра за "Левски".

Кабо Верде ще изиграе две контроли - срещу Сърбия (31 май в Лисабон) и с Бермудските острови (6 юни в Ню Джърси).

В група Н "сините акули" са заедно с европейския шампион Испания, Уругвай и Саудитска Арабия.

Състав на Кабо Верде:

Вратари: Карлош дош Сантош ("Сан Диего"), Марсио ("Монтана"), Возиня ("Шавеш")

Защитници: Сидни Кабрал ("Бенфика"), Диней Боржеш ("Ал Батаех"), Логан Коща ("Виляреал"), Роберто Лопеш ("Шамрок Роувърс"), Стивън Морейра ("Калъмбъс Крю"), Вагнер Пиня ("Трабзонспор"), Келвин Пилеш ("СИК Сенайоки"), Стопира ("Тореензе")

Полузащитници: Телмо Арканджо ("Витория Гимараеш"), Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Ларош Дуарте ("Пушкаш Академия"), Жоао Пауло Фернандеш ("Оцелул Галац"), Жамиро Монтейро ("ПЕК Цволе"), Келвин Пиня ("ФК Краснодар"), Яник Семедо ("Фарензе")

Нападатели: Жилсон Бенчимол ("Акрон Толиати"), Джоване Кабрал ("Ещрела Амадора"), Даилон Ливраменто ("Каса Пия"), Риян Мендеш ("Ъъдър"), Нуньо да Коща ("Башакшехир"), Гари Родригес ("Аполон Лимасол"), Вили Семедо ("Омония Никозия"), Елио Варела ("Макаби Тел Авив")