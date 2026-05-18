Пореден собственик напуска благоевградския "Пирин"

Пореден собственик напука "Пирин" - Благоевград. Адриан Юриев днес обяви, че се оттегля като собственик на клуба, само 6 месеца след като дойде на стадиона.

"Влязох в клуба в един от най-трудните моменти в неговата история – момент на сериозни организационни, финансови и спортно-технически проблеми. Поех отговорност не защото беше лесно, а защото вярвах, че Пирин заслужава шанс. Знаех, че предизвикателствата са много, но вярвах, че с работа, ясни решения и подкрепа може да бъде направена първата крачка към стабилизация. През този период заедно с хората около клуба направихме всичко възможно да преодолеем натрупаните проблеми в и около отбора. Въпреки трудностите, напрежението и ограниченията, успяхме да запазим Пирин, да стабилизираме процесите и най-важното – да дадем на клуба шанс оттук нататък да тръгне нагоре", обяви Юриев.

Той отчита, че е направена нова селекция в изключително кратки срокове, отборът е бил съхранен в труден момент, осигурена била нормална организация за тренировъчен и състезателен процес, водени били разговори с институции, партньори, спонсори и хора, които могат да помогнат за бъдещето на клуба и отборът е бил спасен.

"Надявам се новите собственици да получат подкрепата на обществото, на бизнеса, на институциите и на феновете. Защото истината е една – без обединение около "Пирин", клубът ще продължи да страда. Никой собственик сам не може да изгради силен клуб, ако зад него не стои градът, общността и хората, които обичат отбора.

Пожелавам на новите собственици успех, мъдрост и сили да продължат започнатото. Тръгвам си с ясното съзнание, че направих всичко по силите си в един изключително труден момент", казва още Адриан Юриев в обръщението си към обществеността на Благоевград.