И "Добруджа" изпадна от Първа лига

Ясен Петров не успя да спаси "Добруджа". Снимка: Startphoto.bg

След "Монтана" "Добруджа" стана вторият сигурен изпадащ от Първа лига.

У дома тимът на бившия национален селекционер Ясен Петров падна 1:2 от врачанския "Ботев".

Така кръг преди края на сезона добричлии, които са предпоследния с 30 точки, няма как да стигнат до 12-ата позиция, на която е "Септември" с 35 т. Столичани биха днес "Берое" с 1:0 като гост.

В други мачове "Спартак" (Вн) спечели с 2:0 в Монтана, а "Локо" (Сф) се наложи със същия резултат над "Славия" у дома.

След "Септември" на позиция за бараж с втория от Втора лига е "Берое" с 34 т. Толкова има и 14-ият "Спартак" (Вн).

Тези три отбора ще излъчат последния изпадащ и участника в баража.

В последния кръг "Септември" приема "Добруджа", "Берое" гостува във Враца, а варненци са домакини на "Локо" (Сф). Двубоите са в петък.

