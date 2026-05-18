Иранците пристигнаха в Турция на лагер преди световното

Иранските национали кацнаха на летището в Анталия, където е последният им лагер преди световното. СНИМКА: РОЙТЕРС

Националите на Иран пристигнаха в турския курорт Анталия, където е последният им лагер преди началото на световното първенство. В делегацията са само 22-ма играчи и треньорите.

Все още обаче нито един от футболистите и наставниците нямат издадена американска виза, твърдят медиите в Техеран.

Иранците решиха да тръгнат към Турция, след като имали доста конструктивни срещи с ръководството на ФИФА в Цюрих. Те получили гаранции, че всичко с участието им на световното ще бъде наред.

Реално Иран в момента е във война със САЩ, след като бе атакуван от американците и Израел. В момента върви нещо като примирие, но всички очакват Доналд Тръмп да започне отново военни действия, след като Ормузкият проток не бе отворен, което пречи на световната търговия.

ФИФА вече няма и време да замени Иран, ако отборът бъде спрян по някаква причина от участие.

Футболистите твърдо подкрепят режима на аятоласите, като на последния си приятелски мач носеха портрети на убити от американските удари деца, което не бе прието добре от Вашингтон.

