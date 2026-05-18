Полският клуб на Владимир Николов обяви, че е викнат в националния на България

Владимир Николов е повикан в националния отбор на България за приятелски мачове с Черна гора (1 юни в Пловдив) и Молдова (5 юни в Кишинев), похвалиха се от полския клуб на 25-годишния нападател "Корона" (Киелце).

Селекционерът Александър Димитров все още не е обявил на каква група ще заложи. Контузени са футболист №1 на България Илия Груев, капитанът Кирил Десподов, Филип Кръстев и вратарят Димитър Митов.

Николов премина в "Корона" миналото лято от "Славия". Той има 24 участия в мачове от първенството. Кръг преди края още не се е разписал. Има 1 асистенция.

При погрома над Соломоновите острови с 10:2 записа хеттрик.