"Арсенал" докосва първа титла в Англия от 22 г. след 1:0 над "Бърнли"

Кай Хаверц вкарва скъпоценния гол. Снимка: Ройтерс

Лидерът във Висшата лига "Арсенал" надви предпоследния "Бърнли" у дома с 1:0 у дома в мач от предпоследния 37-и кръг.

Гола в 37-ата мин с глава отбеляза германският национал Кай Хаверц.

Така "Арсенал" ще спечели титлата в Англия за първи път от 22 г., като в последния кръг бие "Кристъл Палас" в Лондон.

Всъщност това може да стане факт още във вторник вечерта, ако преследвачът "Манчестър Сити" не спечели във вторник вечерта гостуването си на "Борнемут", който няма загуба от януари. В момента "гражданите" са на 5 т. от "Арсенал".

