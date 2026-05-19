“Лудогорец” с рекорден брой загуби от времената, когато бе във “В” група

Загубата от ФК ЦСКА 1948 в събота бе седмата за сезона за доскорошния хегемон в родния футбол “Лудогорец”. Това не се е случвало от 17 години насам, когато отборът все още се нарича “Разград 2000”, играе в Североизточната “В” група, а братя Домусчиеви са ходели на мачове на любимите си софийски отбори.

От този момент никога не са правени повече от 6 загуби. И това се случва през следващия сезон, когато тимът, отново като “Разград 2000” завършва втори във “В” група след “Доростол” (Силистра). Но тогава е голямата криза с лицензите и в крайна сметка се отваря едно място в Източната “Б” група. И разградчани влизат, след като “Марица-изток” (Раднево) се отказва от допълнителния плейоф. От този момент нататък всичко е история.

През сезона с 10 загуби разградчани финишират чак на четвърто място в Североизточната “В” група със 70 точки. Пред тях са “Орловец” от добричкото село Победа с 91, “Бенковски” от Бяла, Русенско, с 86 и вечният съперник на местна почва “Доростол” (Силистра) със 77.

В момента “Орловец” е на четвърто място в областната група. “Бенковски” също е там, като е втори след “Младост” (Екзарх Йосиф), а “Доростол” в последния си вариант е на 14-о място във “В” група, където третият тим на разградчани е втори.

От 10-те загуби само една е домакинска и тя е от култовия навремето “Рапид” от шуменския квартал “Дивдядово” с 1:2. Останалите са при гостуванията на “Шабла” с 0:1, на “Доростол” с 1:3, на “Аксаково” с 1:3, на “Преслав” (Велики Преслав), на “Ендже” от шуменското село Царев брод с 0:2, на “Орловец” с 1:3, на “Аристон” в Русе с 0:1, на “Черноморец” във варненската Бяла с 1:4 и на “Бенковски” в русенската Бяла с 1:3. Но дори тогава няма отбор, който да е записал две победи в сезона срещу разградчани, както го направи “Арда” през този.

Пълната незаинтересуваност на собствениците през този сезон е пословична и някак си въобще не бяха взети мерки. Преди за доста по-малко издънки излитаха треньори със скоростта на светлината. А Пер Маниас Хьогмо си запази поста и в крайна сметка стана първият с пълно капо от трофеи, откакто тимът е влязъл в елита.

А победата на ФК ЦСКА 1948 гарантира на тима, воден от Александър Александров-Алвеша, минимум плейоф за евротурнирите. Последният му мач е срещу шампиона “Левски”, като се очаква “сините” да разпуснат титулярите си в отпуск.

