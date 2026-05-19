Илия Груев заслужи награда за шампион в Англия

Футболист номер 1 на България за миналата година Илия Груев получи престижна награда в Англия благодарение на своята съпричастност към благотворителни каузи, в които винаги на драго сърце участва.

Халфът на елитния "Лийдс" заслужи приза Community Champion Award за шампион на общността от Асоциацията на професионалните футболисти на Острова.

Наградата се дава на играчи, които дават своя принос, за да подкрепят благотворителната работа на своя клуб през сезона.

„За мен е невероятна чест да получа наградата „Шампион на общността" от Асоциацията на професионалните футболисти. Когато се присъединих към "Лийдс", бързо осъзнах, че този клуб е семейство, дълбоко вкоренено в общност, изпълнена със страст. Срещата с толкова много невероятни хора в града беше изключително удовлетворяващо. Като играчи, ние сме в привилегирована позиция и е наша отговорност да се отплатим на тези, които ни подкрепят във всичко.

Тази награда може да е с моето име, но тя наистина принадлежи на хората в интеграционната общност, доброволците и всички, които работят неуморно, за да направят "Лийдс" по-добро място. Благодаря на PFA, клуба и най-важното - на хората от Лийдс, че ме посрещат винаги с отворени обятия. Продължаваме да вървим заедно напред", написа Груев в инстаграм.

Груев през този сезон се отзоваваше за срещи с хора в болни деца, възрастни, както и срещи с хора в неравностойно положение. Той посрещна няколко от последните за голяма тяхна изненада на "Еланд Роуд", като ги разходи из стадиона и после ги покани на мач.

Също така Илия имаше и училищни посещения с цел насърчаването на деца да играят футбол.