Румънци на пътя на “Левски” към Шампионската лига

“Университатя” (Крайова) е най-сериозният съперник, който може да се падне на “Левски” в първия предварителен кръг на Шампионската лига, след като спечели титлата на Румъния. Клубът е с коефициент 10,500, което веднага го направи поставен при тегленето на жребия. А заради географската близост УЕФА ще събере румънци и българи в една от трите предварителни групи.

Титлата на “Университатя” означава, че и молдовският първенец “Петрокуб” (Хинещи) ще е сред поставените в жребия. Този отбор е с 9,000 коефициент.

Така остана само едно място при поставените, което зависи от края на шампионата на Армения. Там битката е между “Арарат-Армения”, “Алашкерт” и “Ноа”.

При положение че тимът с най-нисък коефициент вземе трофея, то сред поставените ще влезе и известният у нас уелски ТНС.

С един се увеличиха и евентуалните съперници, които, ако “Левски” елиминира, ще бъде поставен във втория предварителен кръг. Това е “Борац” (Баня Лука). Другите са “Шамрок Роувърс” (Ирландия), КуПС (Финландия), “Дрита” (Косово) и “Линкълн Ред Импс” (Гибралтар).

