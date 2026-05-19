Бразилия с бившия лудогорец Игор Тиаго и Неймар на световното

Селекционерът на 5-кратния световен първенец Бразилия Карло Анчелоти обяви финалния списък от 26 футболисти за световното първенство това лято.

Напрежението преди събитието в Рио де Жанейро бе огромно, фенове обсадиха конгресната сграда с настояване Неймар да бъде включен, въпреки скорошната му контузия, като се стигна и до закани към италианския специалист. В крайна сметка звездата на "Сантос" (голмайстор №1 в историята на Бразилия) попадна в състава и ще играе на 4-и мондиал.

В тима е и бившия нападател на „Лудогорец" Игор Тиаго, който прави фурор в английския елитен "Брентфорд".

Пълният състав на Бразилия:

Вратари: Алисон („Ливърпул"), Едерсон („Фенербахче"), Уевертон („Гремио")

Защитници: Алекс Сандро („Фламенго"), Бремер („Ювентус"), Данило („Фламенго"), Дъглас Сантос („Зенит"), Габриел Магаляеш („Арсенал"), Рожер Ибанес („Ал Ахли"), Лео Перейра („Фламенго"), Маркиньос („Пари Сен Жермен"), Уеслей („Рома")

Халфове: Бруно Гимараеш („Нюкасъл"), Каземиро („Манчестър Юнайтед"), Данило („Ботафого"), Фабиньо („Ал-Итихад"), Лукас Пакета („Фламенго")

Нападатели: Ендрик („Лион"), Габриел Мартинели („Арсенал"), Игор Тиаго („Брентфорд"), Луис Енрике („Зенит"), Матеуш Куня („Манчестър Юнайтед"), Неймар („Сантос"), Рафиня („Барселона"), Раян („Борнемут"), Винисиус („Реал")