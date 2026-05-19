Решено е - Пеп си тръгва от "Сити" в края на сезона

Ерата на Пеп Гуардиола в "Манчестър Сити" ще приключи в края на сезона. Гениалният треньор, спечелил всичко с тима от Англия, ще напусне клуба в края на сезона.

След последния мач от кампанията, домакинство на "Астън Вила" на 24 май, Пеп ще обяви своето решение.

С тази информация излезе "Дейли Мейл". Според източника няма никакво значение дали "гражданите" ще успеят изненадващо да измъкнат титлата под носа на лидера "Арсенал" в последния момент.

В понеделник клубът ще организира парад, с който да отпразнува трофеите от купата на Англия и на лигата. А освен това феновете ще могат да се сбогуват с 55-годишния спец.

Бившият мениджър на "Челси" Енцо Мареска е големият фаворит за наследник на Гуардиола. Именно той бе част от щаба на Пеп дълго време, преди да започне собствена кариера на мениджър.