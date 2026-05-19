Треньорът на "Арсенал": Тази вечер ще бъда най-големия фен на "Борнемут"

Тази вечер ще бъда най-големия фен на "Борнемут".

Думите са на мениджъра на "Арсенал" Микел Артета.

"Борнемут" играе тази вечер с "Мачнестър Сити". И ако воденият от Пеп Гуардиола тим не спечели, то "Арсенал" ще стане шампион на английската Висша лига.

В момента лондончани са лидери в класирането, като имат аванс от 5 точки пред "гражданите". "Сити" обаче е с мач по-малко. А в неделя сезонът приключва.

"Ще бъда пред телевизора, но не знам колко от мача ще мога да гледам", каза Микел Артета.

„Мисля, че количеството коса, което имам, никога няма да изчезне, но тази професия ще я тества до лимита", пошегува се испанецът.