ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мерц предлага Украйна да получи статута на "асоции...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22876550 www.24chasa.bg

Треньорът на "Арсенал": Тази вечер ще бъда най-големия фен на "Борнемут"

6600
СНИМКА: РОЙТЕРС

Тази вечер ще бъда най-големия фен на "Борнемут".

Думите са на мениджъра на "Арсенал" Микел Артета.

"Борнемут" играе тази вечер с "Мачнестър Сити". И ако воденият от Пеп Гуардиола тим не спечели, то "Арсенал" ще стане шампион на английската Висша лига.

В момента лондончани са лидери в класирането, като имат аванс от 5 точки пред "гражданите". "Сити" обаче е с мач по-малко. А в неделя сезонът приключва.

"Ще бъда пред телевизора, но не знам колко от мача ще мога да гледам", каза Микел Артета.

„Мисля, че количеството коса, което имам, никога няма да изчезне, но тази професия ще я тества до лимита", пошегува се испанецът.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание