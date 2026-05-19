Енцо Мареска сменя Гуардиола в "Манчестър Сити"

Новият мениджър на "Манчестър Сити" най-вероятно ще е Енцо Мареска Снимка: РОЙТЕРС

Бившият мениджър на "Челси" Енцо Мареска е постигнал устно съгласие за условията на шефовете на "Манчестър Сити" и ще смени Пеп Гуардиола начело на тима. Това твърди трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Договорът на италианеца ще е за три сезона. 

Мареска бе в щаба на Пеп между юли 2022 и юни 2023 г., а от лятото на 2020-а до май 2021-а водеше отбора на "Сити" под 23 години.

Този януари се раздели с "Челси", въпреки че спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство през миналия сезон.

