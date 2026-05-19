Мерц предлага Украйна да получи статута на "асоции...

https://www.24chasa.bg/sport/article/22876590 www.24chasa.bg

Гигантът Виктор Уембаняма пренаписа историята на НБА

СНИМКА: РОЙТЕРС

Френският гигант Виктор Уембаняма, който е висок 224 сантиметра, пренаписа историята на НБА. Звездата на "Сан Антонио" завърши с убийствен "дабъл-дабъл" - 41 точки и 24 борби при победата 122:115 след две продължения срещу шампиона "Оклахома" в първи мач от финалите на Запад.

По този начин "Спърс" поведоха в серията 1:0. За "Сан Антонио" това е 5-и успех от 6 мача срещу съперника. А за ОКС пък поражението е първо от старта на плейофовите в НБА.

Уембаняма, който е на 22 години и 134 дни, стана най-младият играч с поне 40 точки и 20 борби в плейофен мач. Преди него рекордът се държеше от легендата Карийм Абдул-Джабар. Когато е на 22 години и 343 дни, той вкарва 40 точки и хваща 20 борби във финалите на НБА през 1970-а година.

