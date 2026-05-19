Мирослав Клозе може да стане треньор на "Лацио"

Мирослав Клозе (вдясно) при представянето си Снимка: "Нюрнберг"

Бившият нападател на "Лацио" и националния отбор на Германия Мирослав Клозе може да се завърне при римляните като старши треньор, ако Маурицио Сари реши да напусне след края на сезона, съобщава La Gazzetta dello Sport.

67-годишният италианец Сари е дал ясно да се разбере, че е недоволен от изтичащия сезон. През лятото на 2025 г. треньорът се завърна в отбора, подписвайки двугодишен договор. В навечерието на последния кръг на италианското първенство "Лацио" е на девето място в класирането, с 51 точки след 37 мача.

Главен претендент за поста старши треньор е 47-годишният германец Клозе. В момента той работи в "Нюрнберг" от Втора Бундеслига. Договорът му е до 30 юни 2028 г. Отборът завърши осми в лига.

Сари може да замени Рафаеле Паладино в "Аталанта" или Антонио Конте в "Наполи".

