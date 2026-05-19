Симоне Индзаги се маха от Саудитска Арабия

Симоне Индзаги СНИМКА: ФЕЙСБУК "ИНТЕР"

Старши треньорът на "Ал Хилал" Симоне Индзаги ще напусне отбора след последния мач от първенството на Саудитска Арабия през сезона, съобщава Tuttomercatoweb.

Италианският специалист си тръгва след само един сезон начело на саудитския гранд, въпреки че през лятото на 2025 г. подписа мащабен двегодишен договор на стойност 26 милиона евро.

Напускането на 50-годишния италианец е било провокирано от критики към няколко скъпи летни попълнения, които не са оправдали очакванията, както и от промяна в собствеността на клуба. 

Раздялата ще стане официален факт веднага след изиграването на последния кръг от местното първенство, в който ще се рише и титлата, която най-вероятно ще отиде в "Ал Насър" на Кристиано Роналдо.

"Ал Хилал" е втори в класирането на Висшата лига на Саудитска Арабия с 81 точки. "Ал Насър" води с 83 точки след 33 мача.

