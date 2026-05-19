Бивш френски национал играл две години под фалшиво име

Бившият френски национал и звезда на "Арсенал" и "Манчестър Сити" Самир Насри направи шокиращо признание за тийнейджърските си години. Ексцентричният халф разкри, че в началото на своята кариера е бил принуден да крие истинската си самоличност и е играл в продължение на два сезона под фалшивото име Александър Марас.

Измамата е била организирана в родния му квартал в Марсилия, за да се заобиколят тогавашните правила за възрастови ограничения в местните турнири.

Схемата е включвала кражба на идентичност от по-възрастно момче от същия район, което вече е имало право на шофьорска книжка и законен документ за самоличност.

Понеже Насри е бил твърде малък, треньорите са използвали чуждите документи, за да го картотекират нелегално. Футболистът споделя, че натискът върху него е бил огромен, като треньорите постоянно са му промивали мозъка по време на мачовете, крещейки му да не забравя, че се казва Александър.

Ситуацията е била допълнително усложнена от постоянните подмятания, че Насри изобщо не прилича на момчето от документите, но въпреки риска, измамата е останала неразкрита цели две години, докато халфът не е достигнал необходимата възраст.