ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мерц предлага Украйна да получи статута на "асоции...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22876889 www.24chasa.bg

"Селтик" може да загуби точки през следващото първенство заради нахлуване на феновете на терена

2016
Играчите на "Селтик" с трофея. СНИМКА: ФЕЙСБУК "СЕЛТИК"

"Селтик" може да загуби точки по служебен път в началото на следващия сезон в Шотландия заради навлизането на фенове на отбора на терена след последния мач от наскоро завършилото първенство срещу "Хартс", спечелен с 3:1 миналата седмица. "Зелено-белите" станаха шампиони по драматичен начин след успех в последния кръг, а двубоят на "Селтик Парк" приключи няколко минути по-рано от предвиденото заради нахлуване на част от феновете на домакините.

Бившият английски футболен съдия Кийт Хакет заяви, че евентуална санкция за отбора от Глазгоу през предстоящата кампания би била изцяло според очакванията му.

"Вероятно ще бъде направен бърз преглед на ситуацията от Футболната асоциация. Идеята за преиграване е невъзможна, но отнемането на точки за следващото първенство е на дневен ред. Това може би ще бъде правилното наказание", заяви Хакет, цитиран от британските медии.

"Селтик" изпревари драматично "Хартс" с две точки в крайното класиране и спечели пета поредна титла във Висшата лига, и 56-а в историята. Футболистите на тима от Единбург бяха изведени извън терена и след това извън стадиона със специален ескорт заради мерки за сигурност.

От ръководството на "Селтик" се извиниха за инцидента на своите съперници.

Играчите на "Селтик" с трофея. СНИМКА: ФЕЙСБУК "СЕЛТИК"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание