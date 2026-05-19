БФС подкрепи “гузната съвест” на Стилиян Петров

БФС подкрепи благотворителния “Мач на надеждата”, организиран от Стилиян Петров, като закупи 500 билета за събитието и ги предостави на футболни школи от Бургас и региона. Двубоят ще се проведе на 6 юни на стадион “Лазур” в Бургас, а събраните средства ще бъдат насочени към лечението на бившите национални състезатели и селекционери на България Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и други хора, борещи се с онкологични заболявания.

Решението идва, след като при прибирането на националите от Индонезия работещият в БФС бивш национал Александър Александров-Кривия обяви, че вероятно Стилиян Петров има гузна съвест, за да организира благотворителни мачове.

Явно ръководството на съюза не е съгласно много с мнението на селекционера на таланти за Пловдив, Пазарджик и Кърджали и смята, че съвестта на Стилиян е чиста.

