"Синият" капитан подари на отбора слънчеви очила за титлата

Капитанът на новия шампион "Левски" Георги Костадинов изпълни обещанието си и заведе съотборниците си в голям магазин за оптика в София, където им купи слънчеви очила по повод титла.

"Отборът трябва да бъде шампион както на стадиона, така и извън него. Затова реших да им обещая, че ако станем шампиони, тогава ще ги закарам в най-добрата оптика и ще им направя по един подарък на всички тях, а именно - по едни страхотни очила. Станахме шампиони и, разбира се, не закъсняха техните шеги и закачки: "Коста, Коста, кога ще отидем да си изпълниш обещанието? Така че хайде да видим какво предстои", казва Костадинов.