България без световните си звезди за турнира в Полша

Днес мъжкият национален отбор по волейбол отпътува за Полша за участието си в силния приятелски турнир Silesia Cup. Като част от подготовката за Лигата на нациите (VNL) световните ни вицешампиони ще се изправят срещу Полша, Украйна и Сърбия.
Ето програмата:
20 май, 21:00 ч. България - Украйна (Arena Sosnowiec) - пряко по Max Sport 1
22 май, 18:00 ч. България - Сърбия - пряко по Max Sport 3
23 май, 21:00 ч. България - Полша (Spodek Arena) - прякоMax Sport 1
Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим заминават за Силезкото войводство с група от 14 волейболисти. Сред тях не са световните ни звезди Алекс и Мони Николови и капитанът Алекс Грозданов, които са съответно волейболист №2, №6 и №8 на планетата за миналата година в гласуването на FIVB. Те приключиха по-късно клубните си ангажименти и получават почивка.
Съставът е:
Разпределители:
Стоил Палев, Любослав Телкийски
Диагонали:
Венислав Антов, Димитър Димитров
Посрещачи:
Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Мартин Атанасов, Денислав Бърдаров, Жасмин Величков
Централни блокировачи:
Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков
Либеро:
Дамян Колев, Димитър Добрев
След турнира Silesia Cup отборът се завръща в България, а тренировъчният процес ще бъде подновен на 26 май в Самоков.