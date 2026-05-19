България без световните си звезди за турнира в Полша

Днес мъжкият национален отбор по волейбол отпътува за Полша за участието си в силния приятелски турнир Silesia Cup. Като част от подготовката за Лигата на нациите (VNL) световните ни вицешампиони ще се изправят срещу Полша, Украйна и Сърбия.

Ето програмата:

20 май, 21:00 ч. България - Украйна (Arena Sosnowiec) - пряко по Max Sport 1

22 май, 18:00 ч. България - Сърбия - пряко по Max Sport 3

23 май, 21:00 ч. България - Полша (Spodek Arena) - прякоMax Sport 1

Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим заминават за Силезкото войводство с група от 14 волейболисти. Сред тях не са световните ни звезди Алекс и Мони Николови и капитанът Алекс Грозданов, които са съответно волейболист №2, №6 и №8 на планетата за миналата година в гласуването на FIVB. Те приключиха по-късно клубните си ангажименти и получават почивка.

Съставът е:

Разпределители:

Стоил Палев, Любослав Телкийски

Диагонали:

Венислав Антов, Димитър Димитров

Посрещачи:

Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Мартин Атанасов, Денислав Бърдаров, Жасмин Величков

Централни блокировачи:

Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков

Либеро:

Дамян Колев, Димитър Добрев

След турнира Silesia Cup отборът се завръща в България, а тренировъчният процес ще бъде подновен на 26 май в Самоков.