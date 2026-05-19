Англичаните си носят възглавници на световното

Възглавници и топматраци ще нарамят английските национали, след като се оказало, че тези в хотела им край Канзас Сити са прекалено твърди.

Селекционерът Томас Тухел е наел цял екип от специалисти по съня, които да помагат на играчите да си почиват по време на световното. Точно те са открили, че отзивите от хотела не са много добри по отношение на матраците и възглавниците, които са оприличени на камък от туристи, които са отсядали там.

Топматраците са изработени точно по тялото на футболистите, за да се гарантира тяхното спокойствие. Същото е и с възглавниците.

Англичаните вземат доста на сериозно участието си на световното първенство и искат да атакуват титлата. Заради това футболната асоциация не жали средства.

Освен със специалистите по съня за САЩ ще пътуват поне петима готвачи, които ще приготвят менюто на националите. Хотелът само ще получава техните заявки за продукти и количествата, които трябва да бъдат закупени. Единствено остава свободна закуската, като за нея също е направено отделно меню.

