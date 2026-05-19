Алберт Попов сменя ските

Алберт Попов ще смени отбора.

Българската звезда в алпийските ски караше с HEAD, но вече с екипа си е избрал нова марка.

По този повод Попов пусна своя снимка като шампион в слалома за купа “Тополино” - световното за деца.

“Благодаря ви, @head_rebels (това е профилът на HEAD в Instagram), за това, че ми повярвахте - на едно момче от малка страна като България. Заедно споделихме невероятни моменти и постигнахме страхотни върхове в моята кариера, сред които и втората победа за България за световната купа в историята. След 15 незабравими години заедно дойде време за нова глава. Благодаря ви за всичко. Идва нещо ново, очаквайте продължение”, написа Попов.

Той няма да е единственият от елита в алпийските ски, който ще сменя екипировката. Словенецът Жан Кранец и хърватинът Филип Зубчич например вече обявиха, че през новия сезон ще карат с Nordica.

